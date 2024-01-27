Украинские аграрии получат от ООН деньги на развитие

В ООН считают, что Украина должна сохранить свою роль ключевого игрока в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) намерена привлечь около 290 млн долл. для поддержки украинских аграриев. Об этом в пятницу, 26 января, сообщила пресс-служба организации по итогам встречи ФАО, аграрных министров стран G7, а также министров сельского хозяйства Грузии и Молдовы, пишет Интерфакс-Украина.

Соответственно, около 150 млн долл будут направлены на оперативное реагирование, а 138 млн долл - на среднесрочное развитие.

Ожидается, что финансирование реагирования на чрезвычайные ситуации позволит удовлетворить срочные нужды более 800 тыс. сельских жителей Украины в 2024 году.

Главный экономист ФАО Максим Тореро считает, что организация должна сосредоточиться на повышении конкурентоспособности агропродовольственного сектора Украины, популяризации комплексного управления ландшафтами для устойчивого сельхозпроизводства, гармонизации украинского агросектора со стандартами Европейского Союза.

Как указывают в ФАО, с момента начала войны в Украине в феврале 2022 года более 185 тыс. семей в селах получили в рамках поддержки организации семян овощей, корма для животных, птицу, ваучеры и денежную помощь. Также предоставлено оборудование для временного хранения зерна, семян зерновых и генераторы для 10 тыс. фермеров.

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