ГУР отреагировало на взрыв на подстанции в Екатеринбурге

На территории России есть "неравнодушные граждане", которые не могут мириться с путинской диктатурой, отметил Андрей Юсов.

Нынешние российские власти несут ответственность за инциденты на инфраструктурных объектах. Об этом сказал в эфире телемарафона в субботу, 2 марта, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыв на подстанции в Екатеринбурге.

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"У них (россиян – ред.) продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, – это ответственность власти России", – заявил он. Юсов напомнил, что среди россиян есть "неравнодушные граждане". "На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима", - добавил он. Напомним, сегодня российские СМИ сообщили о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге, питающей сразу три оборонных предприятия. По официальным данным произошло короткое замыкание, но в сети пишут, что дело в самодельном взрывном устройстве. Также сегодня в российском Санкт-Петербурге взорвался неизвестный дрон. Его обломки повредили жилой дом. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp