Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

ГУР отреагировало на взрыв на подстанции в Екатеринбурге

На территории России есть "неравнодушные граждане", которые не могут мириться с путинской диктатурой, отметил Андрей Юсов.
ГУР отреагировало на взрыв на подстанции в Екатеринбурге

 

Нынешние российские власти несут ответственность за инциденты на инфраструктурных объектах. Об этом сказал в эфире телемарафона в субботу, 2 марта, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя взрыв на подстанции в Екатеринбурге.

  "У них (россиян – ред.) продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России, – это ответственность власти России", – заявил он.   Юсов напомнил, что среди россиян есть "неравнодушные граждане".   "На территории России есть действительно неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное для того, чтобы собственную территорию и страну освободить скорее единственным законным способом от кровавого путинского режима", - добавил он.   Напомним, сегодня российские СМИ сообщили о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге, питающей сразу три оборонных предприятия. По официальным данным произошло короткое замыкание, но в сети пишут, что дело в самодельном взрывном устройстве.   Также сегодня в российском Санкт-Петербурге взорвался неизвестный дрон. Его обломки повредили жилой дом.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp  
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK