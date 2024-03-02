Воздушные силы сбили российский самолет Су-34

По состоянию на 19.00 небо над украинским Донбассом было чистым, что стало результатом работы Воздушных сил ВСУ.

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Очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34 "долетался" в небе Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram в субботу, 2 марта. "О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование Восток подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один", - написал он. Чуть позже Олещук сообщил, что на 19:00 – небо над Донбассом было чистым. "Это и есть результат работы воздушных сил", - добавил командующий. Фото: Николай Олещук Ранее в субботу Олещук заявил, что украинская ПВО могла поразить два вражеских самолета – Су-34 и Су-35 – атаковавших линию фронта управляемыми авиационными бомбами. Также сегодня партизаны обнародовали видео со сбитым самолетом Су-34, который был уничтожен накануне. Напомним, за последние две недели украинские военные уничтожили рекордное количество российских самолетов. Их общая экспортная стоимость превышает 1 млрд. долларов. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp