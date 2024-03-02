Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Воздушные силы сбили российский самолет Су-34

По состоянию на 19.00 небо над украинским Донбассом было чистым, что стало результатом работы Воздушных сил ВСУ.
Воздушные силы сбили российский самолет Су-34

 

Очередной российский истребитель-бомбардировщик Су-34 "долетался" в небе Украины. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram в субботу, 2 марта.   "О боевой работе, о которой сообщал час назад. Воздушное командование Восток подтверждает сбивание истребителя-бомбардировщика Су-34. К сожалению, только один", - написал он.   Чуть позже Олещук сообщил, что на 19:00 – небо над Донбассом было чистым.   "Это и есть результат работы воздушных сил", - добавил командующий.   Фото: Николай Олещук   Ранее в субботу Олещук заявил, что украинская ПВО могла поразить два вражеских самолета – Су-34 и Су-35 – атаковавших линию фронта управляемыми авиационными бомбами.   Также сегодня партизаны обнародовали видео со сбитым самолетом Су-34, который был уничтожен накануне.   Напомним, за последние две недели украинские военные уничтожили рекордное количество российских самолетов. Их общая экспортная стоимость превышает 1 млрд. долларов.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp  
Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK