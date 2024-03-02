Зеленский упрекнул партнеров за "политические игры"

Украина не просила у западных партнеров "ничего больше, чем нужно для того, чтобы защитить жизнь", отметил президент.

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Украина и весь мир не понимают и не забудут внутренние политические игры или споры в государствах-партнерах, в то время когда из-за агрессии России гибнут мирные украинцы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в субботу, 2 марта. Глава государства рассказал, что сегодня весь день в Одессе продолжалась спасательная операция на месте попадания российского "шахеда". Россия совершает террор с целью уничтожения жизней и устрашения людей. "Мир знает, что можно противопоставить террору. У мира достаточно систем ПВО, систем защиты от "шахедов" и ракет. И затягивание с поставкой оружия для Украины, ПВО для защиты наших людей приводит, к сожалению, к таким потерям, к тому, что список детей, чьи жизнь уносит Россия, постоянно растет", – заявил Зеленский. Он подчеркнул, что Украина "не просила ничего больше, чем нужно для того, чтобы защитить жизнь". "А когда жизнь теряется, а у партнеров просто внутренние политические игры или споры, ограничивающие нашу защиту, это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", – резюмировал президент. Напомним, сегодня ночью российский дрон-камикадзе уничтожил целый подъезд многоэтажки в Одессе. Известно о семи погибших, среди которых двое детей. Еще восемь человек были ранены. Под завалами все еще могут быть люди. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp