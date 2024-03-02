ВСУ отбили десятки атаки россиян на семи направлениях

Самые ожесточенные бои продолжаются на Новопавловском направлении, где враг предпринял 22 попытки прорвать оборону ВСУ.

С начала текущих суток на фронте уже произошло 70 боевых столкновений. Российские агрессоры атаковали позиции ВСУ по семи направлениям, сообщил Генштаб в субботу, 2 марта.

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Указано, что враг нанес один ракетный и 48 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В Харьковской областироссияне четырежды атаковали позиции ВСУ в районе Табаевки. Противник нанес авиаудары в районе населенного пункта Берестово. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Берестово, Песчаное Харьковской области.наши воины отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское, Раздолевка Донецкой области. В Донецкой областиВСУ отбили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клищиевка и Андреевка, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиаудару в районе населенного пункта Северное. Также под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Андреевка и Васюковка Донецкой области.наши защитники отбили 14 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нью-Йорк. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Константиновка, Новобахмутовка, Красногоровка, Орловка, Первомайское.Силы обороны продолжали сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Георгиевка, Водяное, Урожайное и Богоявленка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем россиян оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар, Благодатное. В Запорожской областивраг провел одну безуспешную атаку в районе Роботиного. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области, Вербовое, Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Малиновка, Малая Токмачка, Ровнополь, Пятихатки Запорожской области. В зоне ответственности ОСУВ Одессавраг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Противник предпринял одну безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Качкаровка, Львове, Херсон, Станислав, Томина Балка, Инженерное и Казацкое Херсонской области. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные силы ВСУ сегодня под вечер сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по одному артиллерийскому средству противника. Напомним, первый день весны 2024 стал последним для более 900 российских захватчиков. Также бойцы ВСУ сожгли более 40 единиц российской бронетехники, среди которых 14 танков. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp