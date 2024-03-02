Повреждены почти три десятка частных домов и хозяйственных сооружений, газопроводы, линия электропередач.

Российские агрессоры в течение дня атаковали дронами-камикадзе и артиллерией Никопольский район. Ранения получили два человека, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram в субботу, 2 марта. По его словам, во время обстрелов пострадали Никополь, Красногригорьевская и Марганецкая общины. Пострадали два человека. Изуродованы 16 частных домов, 12 хозяйственных построек, авто, теплицы, газопроводы, линия электропередач. Повреждены транспортное предприятие и два десятка солнечных панелей, – написал он. Лисак добавил, что обследование пораженных территорий продолжается. Последствия уточняются.

Cмотрите фотогалерею: Враг обстрелял Никопольский район, есть раненые и разрушения

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Напомним, сегодня ночью российский дрон-камикадзе уничтожил целый подъезд многоэтажки в Одессе. Известно о семи погибших, среди которых двое детей. Еще восемь человек были ранены. Под завалами все еще могут быть люди.Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp