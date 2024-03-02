Главком ВСУ получил карт-бланш - Зеленский

Владимир Зеленский ожидает от Александра Сырского подробный доклад с конкретными предложениями по "дальнейшим изменениям и нашим действиям".

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

У главнокомандующего ВСУ Александра Сырского есть карт-бланш на любые кадровые перестановки в армии. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в субботу, 2 марта. "Ежедневно главком и командующие на фронте, именно там, где нужно. У главкома – карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах – любые. Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт – реальные потребности. Должны реально быть с солдатами, сержантами. Быть такими, какими нужно, чтобы добиваться украинских целей", – заявил глава государства. Зеленский рассказал, что после возвращения Сырского с фронта в начале следующей недели он ожидает его с детальным докладом и конкретными предложениями по "дальнейшим изменениям и нашим действиям". По словам президента, сейчас идет подготовка дальнейшей работы с партнерами – встречи, переговоры – ради оружия для Украины и непрерывности поддержки. "Сила нужна и от всех. Надо выиграть эту битву. Сражение против зла и также против уныния, на которое Путин очень рассчитывает. Надо защитить Украину и жизнь. И мы можем это сделать", – резюмировал Зеленский. Ранее на текущей неделе Александр Сырский заявил об исправлении "просчетов" на Авдеевском направлении. А сегодня Сырский сообщил, что провел перестановки в некоторых бригадах ВСУ. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp