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На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Во время сигнала тревоги следует пройти в ближайшее укрытие и оставаться там, пока опасность пройдет.
На востоке Украины объявлена воздушная тревога
В Харьковской и Донецкой областях объявлена воздушная тревога. Воздушные силы Украины в субботу, 2 марта, предупредили об угрозе баллистики.   "Внимание! Донецкая, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в сообщении.   Позже мониторинговые каналы сообщили, что в Покровске Донецкой области раздались взрывы.   Напомним, сегодня ночью российский дрон-камикадзе уничтожил целый подъезд многоэтажки в Одессе. Среди погибших два маленьких мальчика. Под завалами все еще могут быть люди.   Из-за трагедии в Одессе президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров Украины.

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