Германия передала Украине партию аптечек для ВСУ

С началом полномасштабной войны, Германия стала одной из стран, активно оказывающих Украине военную, политическую и финансовую поддержку.

На склады Министерства обороны поступило 50 тысяч новых качественных аптечек из Германии. В ближайшее время они будут переданы в войска. Об этом в субботу, 2 марта, заявила замминистра обороны Наталья Калмыкова в Facebook Минобороны Украины. "Сегодня проверила качество и наполнение аптечек, которые уже поступили на склады по контракту с правительством Германии, - осталась довольна. На сегодняшний день уже есть 50 тысяч, в целом же заключен договор на 500 тысяч аптечек", - отметила Калмыкова. Она добавила, что каждая из полученных аптечек будет доукомплектована дополнительным турникетом и окклюзионной повязкой. Калмыкова сообщила, что сейчас готовятся к подписанию новые контракты, полностью обеспечивающие потребности Вооруженных Сил Украины в аптечах. "Мы должны отойти от практики, когда аптечки привозят на фронт волонтеры. Все обеспечение должно взять на себя государство. В этом году мы решим этот вопрос", - подчеркнула замминистра. В Украине начались испытания специальных модульных бронежилетов для военно-морских сил и инженерных войск ВСУ. Ранее Наталья Калмыкова вместе с представителями командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины и командой Leleka Foundation провели проверку состава медицинского имущества и оценили состояние и наличие аптечек и рюкзаков боевого медика.

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