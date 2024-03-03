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Назван ущерб инфраструктуры Украины из-за войны

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия обстреливает украинские города со всего имеющегося вооружения.
Назван ущерб инфраструктуры Украины из-за войны
Из-за вражеских атак убытки инфраструктуры Украины достигли колоссальных цифр. Об этом в субботу, 2 марта, пишет проект UA War Infographics.       Отмечается, что в денежном эквиваленте ущерб от повреждения и разрушения зданий и инфраструктуры составляет 153 миллиарда долларов. Однако с каждым днем войны эта цифра растет.   В разрезе областей, наибольший ущерб біл нанесен Донецкой области. Ущерб в регионе оценивается в 38,7 млрд долларов. Второе место заняла Харьковщина - там убытки составляют 27,8 млрд долларов. Луганской области нанесен ущерб от разрушений инфраструктуры - 17,8 млрд долларов. Запорожская область понесла потери на 13,5 млрд долларов, Херсонская область на 12,6 млрд долларов, Киевская область на 11,2 млрд долларов.   Ущерб инфраструктуры Сумской и Николаевской областей оценивают в 5,5 и 5,6 млрд долларов соответственно. В Черниговской области эта отметка достигла 3 млрд долларов, в Днепропетровской - 2,9.   В то же время есть две области, где ущерб инфраструктуры в результате войны не зафиксирован. Это Тернопольская и Черновицкая области.   t.me/uawarinfographics   Ранее сообщалось, что россияне уничтожили около 200 млн украинских книг.

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