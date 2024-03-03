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Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Сумщины

Украинские военные предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-востоке.
Воздушные силы предупредили о ракетной опасности для Сумщины
В Сумской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы новой российской атаки. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщают Telegram-канал Воздушных сил, мониторинговые каналы и местные власти.   "Внимание! КАБы на Сумщину из Курской обл., РФ!", - предупредили они.   Военные просят не игнорировать сигнал тревоги и соблюдать правила двух стен, а по возможности пройти в ближайшее укрытие.   Ранее в Харьковской и Донецкой областях была объявлена воздушная тревога.   Напомним, сегодня ночью российский дрон-камикадзе уничтожил целый подъезд многоэтажки в Одессе. Среди погибших два маленьких мальчика. Под завалами все еще могут быть люди.   Из-за трагедии в Одессе президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров Украины.

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