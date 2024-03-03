В оккупированной Феодосии раздался взрыв - соцсети

В местных Телеграмм-каналах пишут о якобы десятках взрывов на полуострове и пожаре на нефтебазе.

Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщают российские пропагандистские Тelegram-каналы и Крымский ветер. По информации SHOT, два мощных взрыва прогремели в небе над городом в начале трех часов ночи. Через некоторое время прогремели еще несколько взрывов. "Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах дрогнули стекла, а во дворах сработали сигнализации в машинах", - говорится в сообщении. Официальной информации пока не было.

Как мы уже писали ранее, оккупанты в Крыму используют РСЗО Град и Тор для отражения атак воздушных и морских украинских дронов, чтобы защитить свои корабли.

Партизаны Атеш проникли на завод ракетной техники в РФ

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp