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В оккупированной Феодосии раздался взрыв - соцсети

В местных Телеграмм-каналах пишут о якобы десятках взрывов на полуострове и пожаре на нефтебазе.
В оккупированной Феодосии раздался взрыв - соцсети
Очевидцы сообщают о нескольких мощных взрывах над Феодосией в Крыму. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщают российские пропагандистские Тelegram-каналы и Крымский ветер.       По информации SHOT, два мощных взрыва прогремели в небе над городом в начале трех часов ночи. Через некоторое время прогремели еще несколько взрывов.   "Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах дрогнули стекла, а во дворах сработали сигнализации в машинах", - говорится в сообщении.   Официальной информации пока не было. 

Как мы уже писали ранее, оккупанты в Крыму используют РСЗО Град и Тор для отражения атак воздушных и морских украинских дронов, чтобы защитить свои корабли.

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