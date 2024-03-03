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Движение по Крымскому мосту остановлено - СМИ

Находящихся на мосту и в зоне осмотра традиционно призывали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по Крымскому мосту остановлено - СМИ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту.   "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.   Оккупационные власти пока объяснений не дают.   Отметим, местные Telegram-каналы сообщили о ряде взрывов в Крыму, в том числе в Феодосии.   Напомним, сегодня, 1 марта, в нескольких городах Крыма раздались взрывы. Оккупационные "власти" Крыма уверяли, что все воздушные цели сбиты и "все под контролем".   Соцсети сообщили о прилете по базе РФ в Крыму

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