Движение по Крымскому мосту остановлено - СМИ

Находящихся на мосту и в зоне осмотра традиционно призывали сохранять спокойствие, следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Тех, кто находится на мосту и в зоне осмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Оккупационные власти пока объяснений не дают. Отметим, местные Telegram-каналы сообщили о ряде взрывов в Крыму, в том числе в Феодосии. Напомним, сегодня, 1 марта, в нескольких городах Крыма раздались взрывы. Оккупационные "власти" Крыма уверяли, что все воздушные цели сбиты и "все под контролем". Соцсети сообщили о прилете по базе РФ в Крыму

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