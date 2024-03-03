В Крыму перекрыто движение по трассе вблизи Феодосии

Во временно оккупированном Крыму в ночь на воскресенье, 3 марта 2024 года, прогремели мощные взрывы. "Хлопок" произошел в Феодосии.

В Крыму временно ограничено движение по трассе Таврида в керченском направлении, в частности, участок в Феодосийском районе. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщают российские пропагандистские СМИ. Указывается, что в ближайшее время будет сообщено о путях объезда и ориентировочном времени снятия ограничений. Тем временем крымские Telegram-каналы сообщают о взрывах в районе нефтебазы возле Феодосии. Перед этим сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Отметим, местные Telegram-каналы сообщили о ряде взрывов в Крыму, в том числе в Феодосии.

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