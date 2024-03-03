МО РФ заявило об атаке 38 дронов на Крым

В ночь на воскресенье, 3 марта, во временно оккупированной россиянами Феодосии раздались взрывы.

Минобороны РФ в воскресенье, 3 марта, заявило якобы об атаке 38 украинских дронов на Крым. Ведомство утверждает, что все беспилотники были сбиты. "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в МО РФ. Там добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожило все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым". Известно, что около половины второго ночи в Феодосии раздались взрывы. Впоследствии российские власти перекрывали движение транспорта по Крымскому мосту и трассе возле Феодосии. Как написал Крымский ветер, взрывы, предварительно, прогремели в районе нефтебазы. "В сторону нефтебазы поехали автомобили пожарных и скорой помощи", - рассказали очевидцы. Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Отметим, местные Telegram-каналы сообщили о ряде взрывов в Крыму, в том числе в Феодосии.

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