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МО РФ заявило об атаке 38 дронов на Крым

В ночь на воскресенье, 3 марта, во временно оккупированной россиянами Феодосии раздались взрывы.
МО РФ заявило об атаке 38 дронов на Крым
Минобороны РФ в воскресенье, 3 марта, заявило якобы об атаке 38 украинских дронов на Крым. Ведомство утверждает, что все беспилотники были сбиты.   "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - заявили в МО РФ.   Там добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожило все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".   Известно, что около половины второго ночи в Феодосии раздались взрывы. Впоследствии российские власти перекрывали движение транспорта по Крымскому мосту и трассе возле Феодосии.   Как написал Крымский ветер, взрывы, предварительно, прогремели в районе нефтебазы.   "В сторону нефтебазы поехали автомобили пожарных и скорой помощи", - рассказали очевидцы.   Ранее сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.   Отметим, местные Telegram-каналы сообщили о ряде взрывов в Крыму, в том числе в Феодосии.

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