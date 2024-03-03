Россияне штурмуют по нескольким направлениям - Генштаб

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

На фронте в течение суток произошло 71 боевое столкновение. Россияне активно штурмуют на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом 3 марта сообщает Генштаб ВСУ.

Всего враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 112 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Свеса Сумской области; Берестово Харьковской области; Северное, Терны, Нью-Йорк, Георгиевка, Водяное, Урожайное, Богоявленко и Старомайорское Донецкой области; Вербовое, Малая Токмачка и Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях РФ сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг совершил 4 безуспешные атаки в районе населенного пункта Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 8 атак россиян возле населенных пунктов Терны и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка и Андреевка.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать войска агрессора у Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг провел 4 безуспешных атаки в районе населенного пункта Работино и западнее Новопрокоповки Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции. Россияне предприняли безуспешную попытку штурма в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по артиллерийскому средству противника.

Напомним, ВСУ отразили десятки атаки россиян на семи направлениях.

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