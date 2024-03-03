ВСУ за сутки уничтожили 1160 оккупантов
Также за сутки ликвидировано 16 танков, 28 боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, самолет, 14 БПЛА и другая техника.
Силы обороны за минувшие сутки уничтожили 1160 российских оккупантов. Общие потери российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину увеличились до 416 800 солдат. Об этом сообщил Генштаб ВСУ 3 марта.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков - 6640 (+16) ед;
- боевых бронированных машин - 12639 (+28) ед;
- артиллерийских систем - 10188 (+35) ед.;
- РСЗО - 1003 ед.;
- средства ПВО - 696 ед.;
- самолетов - 347 (+1) ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7843 (+14) ед.;
- крылатые ракеты - 1915 ед.;
- корабли/катера - 25 ед;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13332 (+65) ед;
- специальная техника - 1620 (+3) ед.
Инфографика Генштаба по потерям РФ в войне
Напомним, бойцы ДШУ показали уничтожение вражеских целей в Новомихайловке.
Ранее Госпогранслужба опубликовала несколько видео, на которых видно, как пограничники уничтожают врагов и их технику.
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