РФ запустила авиабомбы по двум областям Украины

На Донетчине и Запорожье зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией.

Утром 3 марта россияне совершили атаку авиацией в Донецкой области и в Запорожье. Об этом сообщают воздушные силы.

Зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб российской тактической авиацией.

Ранее военные сообщали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Воздушная тревога в это время объявлена в Кировоградской, Запорожской, Донецкой областях, а также традиционно в Луганской и Крыму.

Напомним, россияне ночью 3 марта нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего возник пожар.

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