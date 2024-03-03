В Одессе под завалами нашли тело младенца

Девятой жертвой, о которой сообщалось ранее, была женщина. Около нее нашли тело младенца. Число жертв возросло уже до 10 человек.

В Одессе утром 3 марта спасатели обнаружили под завалами многоэтажки погибшего ребенка. Таким образом, количество жертв возросло до 10. Об этом сообщает Одесская ОВА.

Отмечается, что девятой жертвой, о которой сообщалось ранее, была женщина.

Около нее нашли тело младенца – ребенку не было и года.

Напомним, в ночь на 2 марта российский дрон-камикадзе уничтожил целый подъезд многоэтажки в Одессе. Среди погибших двое маленьких мальчиков.

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