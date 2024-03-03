В ГПСУ озвучили ситуацию на границе с Польшей

Самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска Краковец и Ягодин.

На украинско-польской границе польские фермеры продолжают блокировать все шесть направлений. Об этом 3 марта сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"По состоянию на утро, совокупно в очередях по всем этим направлениям на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств", - отметил он.

По словам Демченко, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска Краковец и Ягодин, где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств.

"Напомню о том, что Ягодин - это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. В настоящее время пропускаются только грузовые средства, следующие в Украину... Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", - отметил представитель ГПСУ.

Он добавил, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в том числе легковых автомобилей и автобусов.

Ранее сообщалось, что польские фермеры полностью заблокировали КПП Шегини.

Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp