Россияне утром обстреляли Купянский район, есть раненый

В результате ударов пострадал 60-летний гражданский мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение.

Войска РФ утром 3 марта обстреляли село Петропавловка Купянского района Харьковщины. Ранение получил гражданский. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВАОлег Синегубов.

"Около 8:30 враг обстрелял село Петропавловка Купянского района. В результате ударов пострадал 60-летний гражданский мужчина, он госпитализирован в медицинское учреждение", - отметил чиновник.

По словам Синегубова, взрывы также повредили частный дом. Ликвидация последствий продолжается.

Напомним, утром 3 марта россияне совершили атаку авиацией в Донецкой области и в Запорожье.

Также сообщалось, что войска РФ ночью 3 марта нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего возник пожар.

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