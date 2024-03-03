Бойцы ССО уничтожили место хранения дронов РФ

Бойцам за один день удалось уничтожить склад боеприпасов РФ, местонахождение и хранение группы БПЛА, ретранслятор и трех оккупантов.

Бойцы Сил спецопераций на Донецком направлении уничтожили месторасположение и хранение группы вражеских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Отмечается, что одна из групп операторов дронов Сил спецопераций в ходе разведки обнаружили в Донецком направлении ряд вражеских целей.

Бойцам за один день удалось уничтожить склад боеприпасов РФ, местонахождение и хранение группы БПЛА противника и ретранслятор. Также ликвидированы три российских оккупантов.

Напомним, бойцы ДШУ показали уничтожение вражеских целей в Новомихайловке.

Ранее ВСУ показали видео уничтожение танков РФ под Авдеевкой.

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