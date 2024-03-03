В Феодосии уничтожен нефтепровод - партизаны
В ночь на 3 марта у Феодосии был "прилет". Как сообщили партизаны, последствия оккупанты устраняли до самого утра.
В оккупированной Феодосии (Крым), вероятно, был уничтожен нефтепровод, используемый захватчиками. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.
В ночь на 3 марта был "прилет".
"Последствия устраняли до самого утра. Потери колоссальные", - говорится в сообщении.
Напомним, в оккупированной Феодосии раздался взрыв.
Минобороны РФ в воскресенье, 3 марта, заявило об атаке 38 украинских дронов в Крыму. Ведомство утверждает, что все беспилотники были сбиты.
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