Избран глава НКРЭКУ

Председателя НКРЭКУ избирали во время закрытого заседания путем тайного голосования. Пост занял Валерий Тарасюк.

Новым главой Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 3 марта избран Валерий Тарасюк. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Председателя НКРЭКУ избирали во время закрытого заседания путем тайного голосования.

Ранее Тарасюк возглавлял НКРЭКУ с 2019 по 2022 год. Также он был членом Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг с 2014 по 2016 год.

Напомним, правительство назначило временного руководителя Минветеранов. Им стал Александр Порхун.

Также сообщалось, что Кабмин 16 февраля согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой ОВА.

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