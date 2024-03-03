РФ сбросила на Курахово авиабомбу, много раненых

Россияне попали в центр города. Известно о 16 раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

Российская армия днем 3 марта сбросила авиабомбу на центр города Курахово в Донецкой области. В результате авиаудара пострадали 16 человек, сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Курахово попало под огонь сегодня в обед – враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", – рассказал глава ОВА в своем Telegram-канале.

По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Все раненые, по словам Филашкина, находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь.

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"На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели", - добавил он.

Напомним, 17 февраля россияне сбросили на город Купянск 12 бомб. Тогда погибли два человека. Взрывы повлекли за собой разрушения в трех двухэтажных домах.



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