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Во Франковске задержаны нападающие на прохожих

Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают показания. Также установлена одна из пострадавших женщин.
Во Франковске задержаны нападающие на прохожих

В Ивано-Франковске задержали нападавших на прохожих участников банды, сообщила глава местной ОВА Светлана Онищук в Facebook.

"Правоохранители оперативно установили участников правонарушений и одну женщину - потерпевшую. Хулиганы доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания", - рассказала Онищук.

Глава ОВА отметила, что совместно с руководством правоохранительных органов области она провела совещание, на котором обсудили ситуацию по недопущению в области таких проявлений в будущем.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске молодые люди избивают прохожих. Хулиганы атакуют жертв баллончиками и бьют ногами. Все это они снимают на видео и выкладывают в сеть.

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