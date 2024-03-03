В ВСУ заявили о новой цели россиян на Востоке

Армия РФ опрокидывает часть войск с Купянского направления в район населенных пунктов Терны и Ямполевка.

Враг опрокидывает часть своих сил с Купянского направления в район населенных пунктов Терны и Ямполевка. Россияне хотят захватить этот плацдарм с последующим продвижением на Лиман, считает начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) Хортица Илья Евлаш.

"Если смотреть комплексно, то враг пытается сунуть через Часов Яр в Константиновку с выходом на Краматорско-Славянскую конгломерацию. И с северного фланга через Терны, Ямполевку и Лиман в направлении Славянска", - рассказал он.

По его словам, таким образом армия РФ хочет оцепить Славянск и Краматорск для дальнейшего захвата этих городов.

"Эта тактика не нова, враг уже пытался ее использовать и раньше - брать населенные пункты в тиски, но сейчас враг наталкивается на яростное сопротивление наших защитников. Тем более сейчас погода достаточно неблагоприятна для наступательных действий, ведь техника застревает в грязи, так что у нас есть время на подготовку", - сказал Евлаш.

Ранее на текущей неделе Александр Сырский заявил об исправлении "просчетов" на Авдеевском направлении.

А сегодня Сырский сообщил, что провел перестановки в некоторых бригадах ВСУ.

Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp



