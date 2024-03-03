Генштаб: Россияне атакуют по нескольким направлениям

В течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, 54 обстрела из РСЗО.

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Армия РФ не отказывается от планов полной оккупации Украины. В общей сложности в течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений, сообщает Генштаб в вечерней сводке в воскресенье, 3 марта. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники. В течение суток произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, совершил 54 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Так,враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.нашими воинами отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Терны и Верхнекаменное Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ.отражены 4 атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. "нашими защитниками отбиты 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, враг 27 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении Генштаба.враг наступательных (штурмовых) действий не вел, однако совершил артиллерийские и минометные обстрелы ряда населенных пунктов. Кроме того, отмечается, что в течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. В течение 2 марта авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Воздушные Силы ВС Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по артиллерийскому средству противника. Напомним, ВСУ отбили десятки атаки россиян на семи направлениях. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp