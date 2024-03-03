Зеленский: с февраля Россия потеряла 15 самолетов

С начала февраля российская армия потеряла 15 военных самолетов, сообщил президент Украины.

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Мир должен реагировать на террористические действия убивающей украинских детей России, а пока ВСУ с начала февраля уничтожили 15 военных самолетов РФ. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении "Нам удалось только за эту неделю сбить семь российских военных самолетов. Именно сбрасывающих эти бомбы и убивающих. С начала февраля Россия потеряла 15 военных самолетов. Это правильная динамика их потерь!", - сказал он. Президент отметил, что чем больше будет наших возможностей сбивать российскую авиацию, чем дальше на нашей оккупированной территории мы будем уничтожать российскую логистику, тем больше украинских жизней будет спасено. "Главное – политическая воля, чтобы все реализовать. Чтобы дать именно такой уровень снабжения, который поможет. Если этого не будет, это станет одной из самых позорных страниц истории – если Америка или Европа проиграют иранским "шахедам" или российским истребителям", – подчеркнул Зеленский. Как сообщалось, спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp