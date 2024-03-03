Город на Хмельнитчине вводит ограничения на въезд

Заехать и въехать в Нетишин можно будет только через блокпосты. Нововведения будут введены с понедельника, 4 марта.

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В Нетишине Хмельницкой области, где действует атомная электростанция, установят ограничения на въезд и выезд. Добраться можно будет только через блок-посты. Об этом сообщили в пресс-службе Нетишинской городской военной администрации. "Уведомляем жителей Нетишинской МТГ и гостей города об ограничениях въезда и выезда в город определенными автодорогами, которые будут действовать от 4 марта 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение к Нетишину будет разрешено следующими автодорогами: блок-пост в районе р-на Хуторок (съезд на ул. Старонетишинская); блок-пост у стелы Нетишин (съезд на ул. Энергетиков); блок-пост со стороны с. Комаровка; блокпост со стороны въезда от с. Белотин. "Въезды по другим направлениям будут ограничены!" - сообщают в Нетишинской городской военной администрации. Напомним, войска РФ ночью 25 октября ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Славуте Хмельницкой области, пострадали 16 человек. В результате атаки российских агрессоров в Хмельницкой области были повреждены сети у атомной станции в городе Нетишин. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp