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Зеленский: Ситуация на границе давно вышла за пределы экономики и морали

Глава государства отметил, что невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе.
Зеленский: Ситуация на границе давно вышла за пределы экономики и морали
Президент Владимир Зеленский призвал найти решение о ситуации на украинско-польской границе, где идет блокада со стороны польских фермеров. Свою оценку происходящего глава государства дал в вечернем видеообращении в воскресенье, 3 марта.   "Нужно найти наконец-то решение и относительно ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", - подчеркнул Зеленский.   Напомним, польские фермеры уже несколько недель блокируют границу с Украиной. Они не пропускают через КПП грузовики, а также уничтожают украинскую сельхозпродукцию.

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