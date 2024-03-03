Бахмуцкое направление: Бои уже идут в пределах Ивановского

Россияне пытаются атаковать Ивановское и хотят захватить Часов Яр, сообщили в Восточной группировке войск.

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На Бахмутском направлении враг атакует населенный пункт Ивановское, там идут жесткие бои, основной целью врага является захват Часового Яра. Об этом рассказал начальник пресс=службы Восточной группировки войск Илья Евлаш во время телемарафона. "В настоящее время на Бахмутском направлении противник продолжает атаковать населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои уже в черте города. Наши военные героически сопротивляются и пытаются отбросить противника из занятых рубежей", – сказал он. Евлаш отметил, что враг пытается атаковать и населенный пункт Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. "Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв. Цель врага - захватить населенный пункт Часов Яр, однако пока безрезультатно. Он отметил, что украинские защитники держат оборону и не дают продвинуться противнику вперед", - подчеркнул спикер. Ранее в Генштабе сообщили, что россияне атакуют по нескольким направлениям. В течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных ударов, 54 обстрела из РСЗО. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp