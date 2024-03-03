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Россия за неделю сбросила на Украину 400 КАБов

Ни одно государство в Европе не смогло бы наедине выдержать такое давление, считает Владимир Зеленский.
Россия за неделю сбросила на Украину 400 КАБов

 

С начала недели Россия использовала против Украины почти 400 управляемых авиабомб, более 50 "шахедов" и более 40 ракет. Об этом в своем вечернем обращении в воскресенье, 3 марта, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.   "Ни одно государство в Европе не смогло бы наедине выдержать такое давление, такое зло. И именно поэтому важно, чтобы мы сейчас все были вместе – каждый, кто ценит жизнь и кто не хочет, чтобы этот террор пришел домой к другим народам", – сказал президент.   Он подчеркнул, что все лидеры и международные организации должны жестко реагировать на действия России.   "Не хочет Путин никакого мира – он хочет только войны и смерти. Ему все равно, кого убивать. Главная цель – уничтожать. Сначала Украину и украинцев. А потом вас, уважаемые партнеры. Поэтому этот вопрос выживания – и не только Украины, – чтобы мир реагировал на российское зло и давил – давил, бил в ответ", – добавил президент.   Как сообщалось, спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе пятеро детей.       Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp  
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