РФ умышленно убивает младенцев во сне – МИД Литвы

За убийство мирных жителей, в частности детей, должны быть серьезные и немедленные последствия, а не безнаказанность, заявил Ландсбергис.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал атаку российского БПЛА на многоэтажку в Одессе "абсолютно ужасным убийством украинцев". Об этом он написал в воскресенье, 3 марта, в соцсети X. "Это абсолютно ужасное убийство. Умышленно убивая младенцев во сне, Россия заявляет о явном пренебрежении к любым мирным соглашениям, прошлым или будущим. Должны быть серьезные и немедленные последствия, а не безнаказанность", - подчеркнул литовский министр. Как сообщалось, в воскресенье спасатели завершили поисковые работы в Одессе, где в результате российского удара погибли 12 человек, в том числе пятеро детей. Вечером спасатели деблокировали тело последнего ребенка – девочки 2016 года рождения. Перед этим деблокировали тело ее 10-летнего брата. Младшей жертве этого террористического удара, мальчику Тимофею, было всего 4 месяца. Напомним, ночью 2 марта российский дрон-камикадзе уничтожил целый подъезд многоэтажки в Одессе.

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