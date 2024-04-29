Меткий удар: ВСУ на юге уничтожили капониры с боекомплектом оккупантов

Силы обороны Украины уничтожили капониры с боекомплектом, трех российских военных и места расположения личного состава на юге.

| Автор: Мальцева Ольга

Подразделения сил обороны отработали применение беспилотников и гаубиц для атаки вражеских позиций на юге Украины. В результате ударов оккупанты понесли потери. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций ВС Украины.

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Сообщается, что операторы 73 морской центр СпП им кошевого атамана Антона Головатого во время разведывательных действий на Южном направлении обнаружили место дислокации военнослужащих противника и вражеский склад боекомплекта.

По врагу нанесли удары с помощью беспилотников FPV, дронов с системой сброса и 122-мм гаубицы Д-30. В результате высокоточной работы ССО было уничтожено:

капониры с боекомплектом;

трех военнослужащих противника (еще пятеро получили ранения);

места расположения личного состава врага.

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Напомним, более 1 300 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях армия РФ на 29 апреля. Украинские воины продолжают наносить ощутимые удары по российским захватчикам. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 апреля общие боевые потери России составляют более 467 тысяч человек.