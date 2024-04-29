Названо количество дел по уклонистам за два года

Только за три месяца текущего года ввиду уклонения от призыва уже открыли более 1500 дел.

Правоохранители открыли более 10,7 тысячи уголовных дел из-за уклонения от призыва на военную службу с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщило Общественное со ссылкой на ответ Офиса генпрокурора в понедельник, 29 апреля.

Указано, что данные касаются уголовных производств по статье 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период.

В 2022 году таких уголовных производств было зарегистрировано 2431, а в 2023-м их количество выросло до 6745.

Приблизительно такой же динамика остается и в этом году. За три месяца 2024 года ввиду уклонения от призыва уже открыли более 1500 дел.

В то же время, как свидетельствует статистика 2022-2023 годов, примерно половину производств закрывают еще на досудебном этапе:

из-за отсутствия собственно уголовного правонарушения;

из-за отсутствия в действиях состава уголовного правонарушения;

из-за того, что утратил силу закон, установивший уголовное правонарушение;

если имеется приговор или постановление суда о закрытии уголовного производства по такому же обвинению;

если применено постановление следователя, дознавателя, прокурора о закрытии уголовного производства на вышеперечисленных основаниях в отношении такого же деяния.

До судебного разбирательства доходят менее трети дел. В 2022 году в суд было направлено 446 производств, в 2023-м - 1768, за три месяца 2024-го - 258.

"Впрочем, сколько украинцев получили приговоры по этим судебным делам (сколько из них условных, а сколько реальных сроков заключения) - на момент публикации новости в Офисе генпрокурора нам не ответили", - пишут журналисты.

По данным Opendatabot , из 1274 приговоров, вынесенных в прошлом году, реальным заключением завершились 60 уголовных производств.

Ранее в понедельник в ГПСУ назвали количество выявленных преступных групп, помогавших уклонистам . Также пограничники ежедневно отказывают в пересечении границы около 120 человек, многие из которых едут по документам системы Шлях, но не могут подтвердить цель поездки.

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