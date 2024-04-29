В "ДНР" задержан российский чиновник-"волонтер"

Спикера городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева подозревают в присвоении и растрате государственных средств.

На территории так называемой "ДНР" задержали главу городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева, доставлявшего грузы для российских оккупантов. Об этом сообщают РосСМИ в понедельник, 29 апреля.

Лавричев возглавляет Z-движение Нижегородское ополчение – 2022, которое собирает помощь для российских военных, участвующих в войне против Украины. Чиновника задержали, когда он ожидал прибытия так называемого "конвоя с гуманитарной помощью".

Средства массовой информации Нижнего Новгорода пишут, что Лавричев якобы пожелал вступить в ряды ВС РФ. Однако официальных комментариев пока нет. В нижегородской гордуме сообщают, что не могут связаться со спикером.

Отмечается, что Лавричева подозревают в присвоении и растрате государственных средств, организованной группой в особо крупном размере.

27 числа чиновник писал в своем Тelegram-канале, что находится в Донецке, где ждет "гуманитарный груз".

Лавричева уже якобы доставили в Нижний Новгород, чтобы избрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что оккупанты в "ДНР" убили американского "военкора" Рассела Бентли. Пропагандиста последний раз видели, когда тот снимал последствия "прилета" по воинской части на улице Автобазовской.

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