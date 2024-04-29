В Крыму - перебои со связью и GPS-навигацией

Жители оккупированного Крыма сообщают, что оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на полуострове.

Во временно оккупированном Симферополе не работает GPS-навигация, а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно. Об этом сообщает представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

"Жители оккупированного Крыма сообщают, что оккупанты намеренно глушат связь и навигацию на полуострове. Местные жители предупреждают о критических проблемах с мобильной связью и GPS-навигацией в Симферополе, Севастополе и других населенных пунктах Крыма. Они рассказали, что в Симферополе навигация вообще не работает, а в Севастополе сигнал регулярно глушится круглосуточно", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 28 апреля, в Джанкое и в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздался мощный взрыв.

Сообщалось также, что в апреле взрывы раздавались на аэродроме в Джанкое. Позже в соцсетях появилась информация, что у Джанкои поражены комплексы С-400 и С-300. Их вроде бы уничтожили баллистическими ракетами ATACMS.

Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp