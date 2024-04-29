Украина и ЕК проведут переговоры о продлении транспортного безвиза

Еврокомиссия предлагает продлить транспортный безвиз по меньшей мере на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии соглашение еще на полгода.

Министерство восстановления Украины и Европейская Комиссия смогут официально начать переговоры о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Соответствующий мандат на переговоры утвердил Совет ЕС во время заседания 29 апреля, сообщила пресс-служба министерства.

Сообщается, что Еврокомиссия предлагает продлить транспортный безвиз по меньшей мере на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии соглашение еще на полгода. Речь идет о возможности выполнять не требующие разрешения двусторонние перевозки как минимум до конца июня 2025 года.

В министерстве отметили, что официальный текст, предназначенный для обсуждения, будет направлен Украине в ближайшее время.

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