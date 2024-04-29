У экс-генерала СБУ Наумова нашли необоснованных активов на 33 млн

В действиях бывшего генерала СБУ Андрея Наумова увидели признаки коррупции на 33 миллиона гривен.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам мониторинга образа жизни увидело признаки коррупционного уголовного преступления у бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова на сумму более 32,7 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба НАПК в понедельник, 29 апреля.

Основанием для проведения мониторинга стало письмо Государственного бюро расследований по фактам возможного незаконного обогащения чиновника.

В июне 2022 года на пограничном пункте Прешево на выезде из Сербии в автомобиле BMW X6 xDrive40d, которым управлял Наумов, было обнаружено скрытое от таможенного контроля имущество, а именно:

592 990 евро (21 940 630 гривен);

120 102 долларов (4 203 570 гривен);

два изумруда по 6380 евро каждый (472 120 гривен).

Наумов тогда объяснил, что обнаруженное в автомобиле имущество является собственностью его близких, в частности часть денег была взята его отцом у знакомого. Однако НАПК выяснило, что финансовой состоятельности одолжить такие средства у его отца не было.

Кроме того, сам Наумов также не имел таких доходов из законных источников для приобретения валютных средств и изумрудов, которые пытался утаить при пересечении государственной границы Сербии.

Также НАПК не установило законные источники происхождения средств на приобретение автомобилей BMW X6 xDrive40d стоимостью 116 022 евро (3 875 135 гривен) и Toyota Land Cruiser 200 (2 234 700 гривен), оформленных на гражданскую жену бывшего работника СБУ и ее отца.

Материалы по Наумову направлены в Офис генерального прокурора для присоединения к материалам уголовного производства, проведения досудебного расследования и привлечения его к уголовной ответственности.

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