В ВСУ рассказали, что происходит возле Часов Яра

В настоящее время в Часов Яру российских войск нет. В окрестностях были попытки врага обойти город возле сел Ивановское и Богдановка.

Обстановка в районе Часов Яра в Донецкой области сложная, но контролируемая, российских войск в городе нет. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона в понедельник, 29 апреля.

По его словам, хоть ситуация и накалилась, все же остается контролируемой.

"Конечно, враг пытается захватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта. Противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Он атакует на нескольких направлениях и даже имеет тактические успехи", - сказал Волошин.

Однако, по его словам, в настоящее время в Часов Яру российских войск нет. "В окрестностях были попытки врага обойти город возле сел Ивановское и Богдановка. Враг преследует цель взять город в тиски и обойти его по окружности. Но все попытки врага подавляются нашими подразделениями", - заявил спикер.

По данным Волошина, за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 170 минометных и артиллерийских обстрелов. "Враг продолжает штурмовать город Часов Яр", - добавил он.

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