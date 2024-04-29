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В ВСУ рассказали, что происходит возле Часов Яра

В настоящее время в Часов Яру российских войск нет. В окрестностях были попытки врага обойти город возле сел Ивановское и Богдановка.
В ВСУ рассказали, что происходит возле Часов Яра
 
Обстановка в районе Часов Яра в Донецкой области сложная, но контролируемая, российских войск в городе нет. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Назар Волошин в эфире телемарафона в понедельник, 29 апреля.
 
По его словам, хоть ситуация и накалилась, все же остается контролируемой.
 
"Конечно, враг пытается захватить стратегическую инициативу, прорвать линию фронта. Противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Он атакует на нескольких направлениях и даже имеет тактические успехи", - сказал Волошин.
 
Однако, по его словам, в настоящее время в Часов Яру российских войск нет. "В окрестностях были попытки врага обойти город возле сел Ивановское и Богдановка. Враг преследует цель взять город в тиски и обойти его по окружности. Но все попытки врага подавляются нашими подразделениями", - заявил спикер.
 
По данным Волошина, за минувшие сутки на этом направлении зафиксировано 170 минометных и артиллерийских обстрелов. "Враг продолжает штурмовать город Часов Яр", - добавил он.
 
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится к 9 мая захватить Часов Яр. Если украинские войска устоят, то планы РФ начать контрнаступление в июне будут разбиты.
 
 
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