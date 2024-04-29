ВСУ отразили 27 атак на Бахмутском направлении

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак российских оккупантов, на Новопавловском - 15.

В течение суток на фронте зафиксировано 93 боестолкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке в понедельник, 29 апреля.

В общей сложности войска России нанесли четыре ракетных и 35 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Купянском направлении воинами ВСУ отражены семь атак в районах населенных пунктов Новосергеевка Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении отражены девять атак, совершенных противником при поддержке авиации, в районе населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении воинами Сил обороны отражены 27 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка и Орловка Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации пытались вытеснить украинские подразделения с занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка и Урожайное Донецкой области, где противник при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону.

На Ореховском направлении россияне при поддержке авиации пять раз атаковали позиции ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить подразделения ВСУ с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток при поддержке авиации совершил одну безуспешную атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по пяти районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава россиян.

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1320 оккупантов . С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 467 470 солдат.

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