Фронт: где давит, а где отступает российская армия

Сейчас "горячее" всего на Авдеевском направлении. Под натиском оккупантов Силы обороны отошли к западу от Бердичев, Семеновки и Новомихайловки.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вчера заявил, что ситуация на фронте обострилась и кое-где российская армия имеет тактические успехи. По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Покровском и Кураховском направлениях, а также на Авдиевском, где Силы обороны были вынуждены отступить на другие позиции.

"Ситуация на фронте обострилась. Пытаясь захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта, противник сосредоточил основные усилия на нескольких направлениях, создав значительное преимущество в силах и средствах. Активно атакует по всей линии фронта, на некоторых направлениях имеет тактические успехи", - заявил главнокомандующий.

В то же время, по его словам, есть участки фронта, где удалось улучшить тактическое положение наших войск. Более подробно о ситуации от самих военных и аналитиков читайте в сюжете.

Захват сел

После заявления Сырского с утра 29 апреля украинский военный блогер Богдан Мирошников сообщил, что очень сложная обстановка в Донецкой операционной зоне. По его словам, после потери западной части Бердичей, фактически упущена возможность срезать вражескую "кишку" в Очеретино.

"Именно Очеретино контролируется только за прудом в восточной части. Это ориентировочно 10% площади. Большая часть Новокалинового контролируется врагом. В Уманское и Нетайлово прорвался оккупант. Продолжаются бои. Также уже продолжаются бои на окраинах Новопокровского. Ну что ж, останавливать врага в Карловке, так в Карловке. Что поделаешь", - прокомментировал ситуацию Мирошнков.

Произошла такая ситуация, как считает блоггер, из-за дефицита снарядов и истощенности подразделений Сил Обороны.

Информацию о том, что российская армия оккупировала Бердичи (расположенное к югу от Очеретино) и продвинулась в Кисловке (на Купянском направлении) подтверждают аналитики из DeepState. По состоянию на 28 апреля враг контролировал около 80% Очеретино, остальная часть поселка была "под вопросом". Также сообщалось о тяжелых боях в Красногоровке и Новокалиновом.

Сегодня, 29 апреля, эксперты DeepState обновили карту и сообщили, что оккупанты продвинулись в Нетайлово, возле Новоалександровки и захватили Новомихайловку (Марьинского района Донецкой области).

Cмотрите фотогалерею: Фронт: где давит, а где отступает российская армия

Согласно последнему обновлению карты, армии РФ до трассы Покровск-Константиновка осталось около 10-11 км. За последние сутки они продвинулись на два километра в направлении трассы.

DeepState

Последствия для сил обороны

Вчерашний рывок в сторону Новоалександровки свидетельствует о том, что в ближайшее время россияне будут сосредоточены на расширении прорыва и создании условий для выхода на оперативное пространство в направлении трассы Константиновка-Покровск, добавляют и в 46-й отдельной аэромобильной бригаде.

Для этого, как отмечают в бригаде, оккупанты будут реализовывать:

Выход на рубеж Сокол-Новопокровское. Развитие событий по такому сценарию ухудшит состояние подразделений ВСУ на линии Бердичи-Семеновка-Уманское. А в случае успешного действия в направлении Уманского создать условия для оперативного оцепления и вытеснения наших войск из этого района.

Выход на рубеж Архангельское – Керамик. Развитие событий по этому сценарию открывает возможности в перспективе для россиян реализации "торецкого варианта" – окружение города Торецка. Но этот путь значительно затруднен наличием на северном фасе охвата Часового Яра и Константиновки, взятие которых даже не просматривается.

В целом, как отмечают военные, большинство района обороны на Авдеевском направлении от Соловьева до Карловки ограничено препятствиями в виде реки Волча и Карловским водохранилищем.

"Этот фактор может усложнить отход подразделений из рубежа Бердичи-Семеновка-Уманское-Нетайлово. Уже сейчас район обороны сверху заперт оккупантами в Соловьевом. При этом для эвакуации на весь этот район всего 4 моста (выделено черным) пригодного для эвакуации техники и личного состава. Три из них расположены в н.п. Новоселовка Первая, которая после потери Очеретино находится в зоне досягаемости даже ротной артиллерии врага, не говоря уже об большей артиллерии”, - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае захода россиян в Карловку ВСУ теряют единый эвакуационный маршрут к северу от Карловки, и здесь подразделения границы Яснобродовка-Уманское вынуждены будут отходить также в район Новоселовка Первая. Это понимает и противник, поэтому нарастив свои усилия по дирекции Карловки и расширяет свой прорыв по направлению к Сокол-Новопокровскому, добавляют в 46-й бригаде.

В свою очередь, лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным Алекс отмечает, что ситуация на Авдеевском направлении действительно самая тяжелая даже по сравнению с Часовым Яром. В последнем, по его словам, есть опытные подразделения и четко определенные рубежи.

"Благодарю командование 47-й ОМБр, которые не держали до тупорилого конца пацанов под Бердичами, ведь могли быть печальные последствия. Пацани сильно истощены", - написав военный.

Где есть успех в ВСУ

О тактическом успехе Сил обороны официально сообщал Сырский. По его словам, украинским защитникам на Херсонском направлении удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрига. Также наши подразделения улучшить свое тактическое положение в районе Синьковки (Купянское направление) и Серебрянского лесничества (Лиманское направление).

Как пояснил представитель Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук, деоккупация острова Нестрига имеет не стратегическое, а тактическое значение. Это связано с тем, что россияне использовали его для установления огневых позиций и ударов по населенным пунктам на правобережье Херсона.

"Это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней", - сказал он в эфире Общественного радио.

По словам Плетенчука, этот остров ближе к правобережью Херсонской области и был фактически последним перед устьем реки Днепр.

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