Минюст разъяснил решение по Конвенции о защите прав человека

Украина в апреле не приостановила защиту, а наоборот - пересмотрела и убрала оговорки об ограничении некоторых из прав.

Украина новые ограничения в рамках отступления от обязательств, выполняемых в рамках Европейской конвенции о защите прав и свобод человека, не вводила, перечень ограничений - был уменьшен. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в Facebook в понедельник, 29 апреля.

Реагируя на информацию в СМИ о "приостановлении защиты прав на собственность и свободные выборы", глава Минюста отметил, что поданные ведомости не являются правдой в определенном смысле этого слова.

Малюська напомнил, что Украина еще в 2022 году, после введения военного положения, предупредила Совет Европы о возможных ограничениях на некоторые права человека. По его словам, так поступают все страны, находясь в состоянии войны.

"А в апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень наличествующих ограничений и уменьшили его (регулярный пересмотр наших оповещений и возможных ограничений - так же входит в наши международные обязательства)", - отметил министр.

И, по его словам, в апреле Украина не приостановила защиту, а пересмотрела и сняла "предупреждение о возможном ограничении некоторых прав".

В свою очередь, омбудсмен Дмитрий Лубинец также заявил , что решение Украины предусматривает не ограничение прав человека, а частичную отмену ранее введенных ограничений.

"То есть на ограничения Украина подавала еще до этого, а пока они не применяются", - пояснил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, сегодня на сайте Совета Европы появилась информация об ограничениях прав украинцев, вводимых властями Украины в условиях военного положения. В частности, речь идет об ограничениях на передвижение, о возможности конфискации имущества, а также об ограничении свободного передвижения.

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