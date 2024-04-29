"Ошибочный блок". Споры вокруг Telegram в Украине

Вечером 28 апреля мессенджер Telegram необоснованно заблокировал главный бот разведки ГУР и ряд других официальных ботов, которые противодействовали российской агрессии против Украины.

Telegram – асболютный лидер для общения и потребления новостей в Украине. Вместе с тем, российское происхождение мессенджера постоянно вызывало споры о надежности его использования в условиях войны с Россией. Новый повод для таких разговоров – блокировка официальных чатботов украинской разведки и СБУ в Telegram. Работу ботов быстро восстановили, но осадок, как говорится, остался.

Блокировка

Telegram без предупреждения временно заблокировал ряд ботов, которые использовали украинские правительственные организации, в частности спецслужбы. Через них собирают данные, которые помогают противодействовать военной агрессии РФ против Украины.

В частности, заблокировали бот еВорог от Минцифры, официальный бот СБУ, бота-координатор с юга Украины, бот ПВО для отслеживания шахедов. Также приостановили работу и ряд неофициальных ботов.

Блокировка противоречит правилам и публичным заявлениям, которые декларировало руководство Telegram, отметили в ГУР.

Как говорится на сайте ГУР, главный бот разведки — это официальный канал связи жителей временно оккупированных территорий Украины — всех, кто хочет бороться с оккупационным режимом и неравнодушных граждан — с Главным управлением разведки МО Украины.

ГУР предлагало передавать через бот информацию, которая может быть полезной Силам обороны Украины для победы над россиянами — например, скопление техники или перемещение войск оккупантов.

Восстановление работы

Через некоторое время Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что работу украинских чат-ботов восстановили.

В центре отметили, что россияне могут создавать псевдоботов и ботов-двойников для распространения дезинформации или сбора данных пользователей.

Неназванный представитель Telegram в комментарии Reuters сообщил, что украинские чат-боты заблокировали по ошибке. По его словам, чат-боты украинских спецслужб были “временно отключены из-за ошибочно положительного результата (вероятно, проверки на предмет соответствия требованиям Telegram), но с тех пор их работа была восстановлена”.

Представитель Telegram не предоставил никаких дополнительных деталей.

Запрещать/не запрещать

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин ранее высказывался по поводу опасности широкого использования Telegram в Украине.

По его словам, для связи с ГУР, СБУ и другими спецслужбами есть альтернативные каналы. Например, ГУР имеет каналы в Signal и WhatsApp.

25 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация”.

Его инициаторы предложили внедрить регулирование платформы Telegram. Юрчишин – как раз один из авторов законопроекта. Он отметил, что парламент может запретить представителям госорганов и органов местного самоуправления иметь официальные аккаунты в соцсетях, которые унифицируют, как непрозрачные.

27 марта начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является проблемой для Украины с точки зрения национальной безопасности. По его словам, Telegram часто наносит разрушительный эффект внутри страны.

“То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", — сказал Буданов.

В то же время он подчеркнул, что с помощью соцсети можно иметь информационное воздействие на людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, ведь Telegram “все читают”.

“Это то, что более-менее как-то работает”, — подчеркнул глава разведки.

А представитель СБУ Александр Мельниченко рассказал, что мессенджер Telegram сотрудничает с Роскомнадзором и ФСБ. И, если ФСБ нужно заблокировать какой-либо канал на территории РФ, то Telegram выполняет эти указания моментально.

О связях Telegram с ФСБ и российскими властями говорят давно. Основатель мессенджера Павел Дуров – это категорически отрицает. “По-моему, и с Telegram тоже договорились, работает же все”, — так Владимир Путин прокомментировал работу в РФ популярного мессенджера во время прямой линии в 2021 году.

Этот пассаж в отношении Telegram со стороны российского диктатора многие называютнеслучайным: Кремль, как считают эксперты, после непродолжительного противостояния действительно договорился с командой основателя мессенджера Павла Дурова. Даже Роскомнадзор тогда заметил, что “положительно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму”.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который имеет собственный канал в Telegram с 200 тыс. подписчиков, заявлял, что блокировка мессенджера в Украине “будет ошибкой”.