Зеленский отреагировал на атаки РФ на Харьков и Одессу

Важно, чтобы все службы, от работы которых зависит жизнь украинцев, были быстры, отметил глава государства.

Президент Владимир Зеленский отметил важность оказания своевременной помощи пострадавшим от российских ударов по Одессе и Харькову. Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения в понедельник, 29 апреля.

"Только что были доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове - после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых - всем оказывается сейчас помощь", - сказал президент.

Зеленский отметил, что местные службы и спасатели ГСЧС Украины отреагировали молниеносно.

"Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективны и быстры. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни - это то, что нам всем в Украине помогает выстоять", - добавил глава государства.

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