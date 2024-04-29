Зеленский отреагировал на атаки РФ на Харьков и Одессу
Важно, чтобы все службы, от работы которых зависит жизнь украинцев, были быстры, отметил глава государства.
Президент Владимир Зеленский отметил важность оказания своевременной помощи пострадавшим от российских ударов по Одессе и Харькову. Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения в понедельник, 29 апреля.
"Только что были доклады по ситуации в Одессе после российского ракетного удара и в Харькове - после удара управляемыми авиабомбами. К сожалению, в Одессе есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким. Много раненых - всем оказывается сейчас помощь", - сказал президент.
Зеленский отметил, что местные службы и спасатели ГСЧС Украины отреагировали молниеносно.
"Важно, чтобы все службы, все наши люди, от работы которых зависит жизнь украинцев, были максимально эффективны и быстры. Оперативность в помощи, своевременная и достаточно смелая защита жизни - это то, что нам всем в Украине помогает выстоять", - добавил глава государства.
Напомним, вечером 29 апреля российские войска атаковали Киевский район Харькова управляемой авиабомбой. Пострадала женщина.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела начался пожар во Дворце студентов Одесской юридической академии, который по-свойски называют замком Гарри Поттера. Четыре человек погибли. Еще один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. Ранены 32 человека.
Войска РФ ударили по Одессе баллистической ракетой, предварительно с кассетными боеприпасами. Подобные боеприпасы используются для поражения живой силы.
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