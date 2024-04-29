Ситуация на фронте и освобождение пленных: Зеленский провел Ставку

Очень важно, чтобы со стороны государства была четкая коммуникация с родными пленных, отметил президент.

На заседании Ставки Верховного главнокомандующего в понедельник, 29 апреля, обсуждались вопросы переговоров об освобождении пленных. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня же провел Ставку. Доклад главкома Александра Сырского, развернутый доклад. Фронт. Наши позиции. Самые горячие направления. Поставки, которые мы ожидаем. Был и доклад руководителя ГУР, руководителя СБУ, представителей Координационного штаба - по поводу переговоров об освобождении пленных", - сказал глава государства.

По его словам, "очень важно, чтобы со стороны нашего государства была четкая коммуникация с родными пленных. По каждой фамилии, по каждому человеку должна быть ясность. Насколько это возможно".

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