В ООН подтвердили, что удар по Харькову был ракетой из КНДР

Россия, являющаяся постоянным членом Совбеза ООН, нарушила санкции Совбеза, предусматривающие запрет на импорт и экспорт военных технологий из Северной Кореи.

Россия 2 января ударила по Харькову северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11, что является прямым нарушением санкций Совета безопасности. Это подтвердили Уполномоченные по надзору за санкциями против Северной Кореи при ООН, передает Reuters

По данным агентства, в 32-страничном отчете, представленном в одном из комитетов Совбеза, констатируется, что "обломки ракеты, найденные в Харькове, Украина, 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Hwasong-11" и свидетельствуют о нарушении эмбарго на снабжение оружия в и из Северной Кореи.

Трое уполномоченных по санкциям посетили Украину в начале апреля, чтобы осмотреть обломки ракеты, и не нашли никаких доказательств того, что ракета была изготовлена в России.

В отчете указывается, что эксперты ООН "не смогли самостоятельно определить, откуда и кем была запущена ракета". Но информация, предоставленная украинской стороной, "указывает на то, что она была запущена в пределах территории Российской Федерации".

"Такое местонахождение, если ракета находилась под контролем российских сил, вероятно, указывает на то, что она была приобретена гражданами Российской Федерации", – констатируется в отчете.

Как известно, Северная Корея с 2006 года из-за испытаний ядерного оружия и баллистических ракет находится под санкциями Совбеза ООН, которые предусматривают запрет на импорт и экспорт военных технологий.

Ранее в США также подтвердили , что РФ применяла в Украине баллистические ракеты, полученные от КНДР.

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