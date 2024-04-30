Она встретилась с президентом и первой леди, которым передала частное послание короля Великобритании, а также посетила место массового захоронения в Буче.

Герцогиня Эдинбургская Софи Элен в понедельник, 29 апреля, впервые прибыла в Киев. Это также первый визит члена королевской семьи Великобритании с начала вторжения России в Украину в 2014 году, сообщает Sky News

Визит герцогини Софи, совершенный по просьбе Министерства иностранных дел Британии, должен был "продемонстрировать солидарность с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны".

В Киеве герцогиня Эдинбургская встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской. Она передала им личное послание от британского короля Чарльза III.

Также Софи встретилась с внутренними переселенцами и посетила место массового захоронения в Буче, где похоронены жертвы российской оккупации.

“Я побывала во многих странах, которые находятся в разгаре конфликта или после его завершения, но, к сожалению, ситуация очень похожа, куда бы я ни поехала. Это правда, что женщины и девушки платят высокую цену с точки зрения человеческих потерь, когда дело доходит до того, как их можно использовать как оружие войны. Изнасилование используется для унижения достоинства и уничтожения. И мы должны стараться предотвратить это. А там, где мы не можем это предотвратить - мы должны принять меры для поддержки тех, кто стал жертвой таких преступлений”, - подчеркнула Софи Гелен.

Также герцогиня встретилась с жителями Ирпеня и Бучи - и отметила, "как они помогают своим общинам во времена отчаяния и нужды".

"Я заберу их истории с собой домой – в своем сердце", - сказала она.

Герцогиня Софи также посетила собор Софию Киевскую с Еленой Зеленской.

Cмотрите фотогалерею: Украину посетила герцогиня Эдинбургская

Напомним, в понедельник с визитом в Киеве побывал также генсек НАТО Йенс Столтенберг . Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и выступил в Верховной Раде.

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