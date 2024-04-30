ВСУ уже получают оружие из нового пакета США

Снабжение вооружением украинским военным возобновилось, однако в Белом доме не сообщают детали из соображений безопасности.

Украина уже начала получать оружие из нового пакета помощи США после принятия соответствующего закона в Конгрессе. Об этом во время брифинга в понедельник, 29 апреля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Помощь в Украине идет. Они сейчас получают эту поддержку в безопасности", - сказала Жан-Пьер.

В то же время, в ответ на вопрос, в каком статусе находится доставка вооружений в целом, представительница Белого дома отметила, что хочет быть "осторожной" в этом вопросе, поскольку это касается вопросов оперативной безопасности.

Напомним, по данным Reuters, американский пакет помощи обеспечит Украину оружием и боеприпасами до конца 2025 года

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